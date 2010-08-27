Погода на выходные: дожди с грозами

Завтра, 28 августа, в Украине облачно с прояснениями, ожидаются дожди с грозами.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных и северных областях грозовые дожди (ночью в западной части местами сильные); на остальной территории без осадков, лишь в центральных и Харьковской областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 26-31°, на юге местами 32-34°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 12-17°.

В столице и Киевской области кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 14-19°, днем 20-25°, в Киеве ночью 17-19°, днем - 23-25°.

Сегодня, 27 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева - 22°.