Хирурги впервые в мире удалили 25-килограммовую опухоль (фото)

На днях в ходе четырехчасовой операции в госпитале близ Буэнос-Айреса врачи удалили опухоль весом примерно 25,5 килограмма у 54-летней женщины, проживающей в Аргентине.

Опухоль росла внутри ее тела в матке в течение 18 месяцев.

Врачи говорят, что это самая большая опухоль, когда-либо удалявшаяся из тела пациента.

Обычно злокачественные опухоли этого типа весят от 2 до 3 килограмм.

Главный хирург, проводивший операцию, доктор Оскар Лопез, заявил: "Я никогда не видел ничего подобного за свою 34-летнюю медицинскую практику. В медицинской литературе гигантская опухоль описывается как образование весом больше 4 килограмм. А извлеченная нами опухоль сравнима с весом четырехлетнего мальчика или, если бы женщина была беременна четверней. Длину опухоли мне замерить не удалось, зато я знаю: по диаметру она, как канистра с бензином".

Из-за огромного новообразования женщина не была в состоянии выполнять свои повседневные дела, включая простую пешую прогулку и самостоятельное завязывание шнурков на ботинках.

После того, как группа специалистов провела лапаротомию, уже через пять дней женщина смогла вернуться к нормальной жизни.

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