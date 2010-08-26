Киев: разоблачили организаторов международной наркогруппировки

19 августа в Киеве в ходе спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины задержали «на горячем» двух жителей Одессы – организатора наркогруппировки и его пособника.

Подозреваемые как раз получили почтовое отправление – 1 кг 660 г синтетического каннабиноида – психотропного вещества на общую сумму около 800 тысяч гривен, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что злоумышленники по Интернету заказали наркотики в Бельгии и Латвии. Продавать их они планировали через сеть коммерческих киосков.

Управление Службы безопасности Украины в г. Киеве возбудило в отношении злоумышленников уголовное дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.