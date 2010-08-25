Количество патологических родов в Украине снизилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве главный акушер-гинеколог Украины Вячеслав КАМИНСКИЙ.

По его словам, еще несколько лет назад 70% родов относили к патологическим - имеющим те или другие отклонения от общепринятых физиологичных норм.

“Сегодня этот процент - 40. Снижение состоялось, в первую очередь, благодаря тому, что мы вернулись к системе максимально благоприятной для семьи. Почти в каждом роддоме есть индивидуальные семейные родильные залы”, - отметил В.КАМИНСКИЙ, подчеркнув, что стрессогенность процесса родов и вероятные патологические проблемы значительно снижает именно присутствие близких людей - мужа, мамы, сестры.

Важными факторами снижения показателей патологических родов, по мнению главного акушера-гинеколога Украины, является также применение современных технологий, отказ от определенных врачебных акушерских манипуляций, в частности стимуляции и т.п.

Вместе с тем медик отметил, что все больше украинок оттягивают рождение ребенка. “Здесь наша страна не отличается от всего мира, где женщина на первое место ставит карьеру и самореализацию. Сейчас первого ребенка украинка рожает в среднем в 23 года. После первых родов часто не решается на второго или третьего ребенка. Поэтому процент повторных родов у нас сокращается”, - отметил В.КАМИНСКИЙ.