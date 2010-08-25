В Украине увеличилось количество мошенников, продающих бытовые приборы под видом медицинских, – Минздрав

Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств обратилась в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с просьбой принять безотлагательные меры с целью наказания мошенников, продающих населению обычные бытовые приборы под видом медицинских.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения

По данным министерства, с середины мая в Государственную лекарственную инспекцию поступило большое количество обращений граждан с жалобами на продавцов различных бытовых приборов, которые рекламируются якобы как зарегистрированные медицинские приборы, имеющие уникальные по своей чрезвычайной эффективности лечебные свойства.

Между тем эти приборы не внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и не разрешены к применению в медицинской практике в Украине. То есть, они являются не медицинскими изделиями, а только бытовыми электрическими приборами.

Потому Гослекинспекция и была вынуждена обратиться за помощью к силовым структурам с просьбой уберечь граждан от ловких дельцов.

В Минздраве также отмечают, что граждане, в частности, жаловались на такие приборы: «Вибромассажный аппарат КВ-100»; «Вибромассажный электрический аппарат RT - 2050»; Массажный пояс (серии PG – 2001, B1, B2, B3, B4) Pangao, а также LF 16 B-01, MQ-765, Waist Brace CR – 801; многочисленные жалобы на «Простата Гленд»; «Neck Massagaer»; на массажный пояс для похудения PLANGO; многочисленные жалобы на ухудшение зрения после применения «массажера для биологически активных точек глаз» «Slimleu» «Зрительный масажер АНС-733»; пояс Comfort MP-2132F; аппарат низкочастотной магнитотерапии «Магнитер АМТ-02»; «Небулайзер» и пр.

Гослекинспекция отмечает, что эти перечисленные аппараты не имеют никакого отношения к лечению любых болезней и никогда не были зарегистрированы как медицинские изделия, и призывает население внимательнее относиться к любой рекламе в средствах массовой информации, которая обещает быстрое выздоровление с помощью «чудо-приборов».