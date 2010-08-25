Помогите спасти Марию!

Маше Васюхник – 19 лет. Уже три года подряд она борется за жизнь. У Маши – острый лимфобластный лейкоз, рецидив. Единственное, что может спасти Машу – пересадка костного мозга от донора, который не является ее родственником. В Украине таких операций не делают. На операцию в Санкт-Петербурге нужно почти 500 000 грн!

Для семьи из Черкасс эта сумма – просто фантастическая. И без помощи неравнодушных людей им такие деньги не собрать. А следовательно – они не смогут спасти Машу!

Помогите! В 19 лет так хочется жить! Каждый даже самый маленький взнос дает Марии шанс на выздоровление!

38 093 654 98 37 Маша Васюхник.

+38 067 786 01 40 (093 605 05 99) мама Ирина Васильевна

www.savemasha.com.ua

Реквизиты для предоставления помощи:

Получатель: КБ Приватбанк

р/р: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Назначение платежа: бескорыстная финансовая помощь на лечение дочки для пополнения карты 6762 4620 3936 6320 Васюхник Ирина Васильевна