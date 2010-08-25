Планируют восстановить сеть дошкольных учебных заведений

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК настаивает на необходимости восстановления сети дошкольных учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По информации министра, на сегодняшний день в Украине 422 тыс. детей 5-летнего возраста. Из них 93,6% охвачены дошкольными учебными заведениями. По словам министра, остается около 27 тыс. детей, для которых не хватает мест в садах.

Как выход из этой ситуации Д.ТАБАЧНИК привел пример Полтавской области, где в начальной школе создали совместную школу и детсад. По его словам, в этом случае уменьшается количество персонала, уменьшаются расходы, а дети могут временно находиться в таких заведениях.

По его словам, в Харьковской области местная власть через судебные инстанции возвращает из аренды помещения детских садов, которые находятся в нецелевом использовании. По информации министра, в Харькове уже возвращено 8 детсадов, подобная практика есть и в Киеве, в частности, власти Шевченковского района столицы пытаются вернуть четыре помещения.

Министр отметил, что необходимо наращивать и восстанавливать сеть детских учебных заведений. По его словам, это - общая задача для органов власти как местного, так и центрального уровня.

«Я призываю педагогов Украины к крестовому походу за возвращение зданий детских дошкольных учреждений», - сказал Д.ТАБАЧНИК.