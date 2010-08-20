Аптекари должны сдать лекарства, содержащие сибутрамин

Субъектов ведения хозяйства, которые занимаются торговлей лекарственными средствами, не будут наказывать за незаконное хранение препаратов, содержащих «Сибутрамин», в том случае, если они добровольно сдадут все эти лекарства и укажут источник их поступления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств, об этом шла речь во время общего межведомственного совещания в Министерстве здравоохранения с участием представителей МВД.

В частности, во время своего выступления заместитель главы Минздрава Александр ГУДЗЕНКО напомнил, что постановлением Кабинета министров от 31 мая 2010 года к Перечню психотропных веществ отнесен «Сибутрамин». После этого, фактически, лекарственные средства, в состав которых входит психотропное вещество «Сибутрамин», подпали под действие Закона «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», отметил он.

Однако субъекты ведения хозяйства проводят деятельность, связанную с обращением лекарственных средств, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, на основе соответствующей лицензии, которая разрешается и контролируется согласно законодательству Украины.

Гослекинспекция своим предписанием от 25 июня обязала субъекты ведения хозяйства изъять из обращения путем возврата поставщику (производителю) лекарственное средство с содержанием психотропного вещества «Сибутрамин». Однако, как отметили присутствующие представители аптечных ассоциаций, отсутствие лицензии у субъекта ведения хозяйства на обращение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров делает невозможным возврат лекарственных средств производителю. Тем более, невозможно вернуть лекарственное средство, обращение которого в Украине запрещено.

Таким образом, законодательно создана ситуация, при которой субъекты ведения хозяйства, которые приобрели лекарственные средства, содержащие психотропное вещество «Сибутрамин», имеют остатки лекарственных средств, но не имеют соответствующей лицензии на деятельность по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и, в любом случае, подпадают под фиксацию такого тяжкого нарушения, как незаконное обращение психотропных веществ. Поскольку хранение – это тоже обращение, отметили в Гослекинспекции.

Представители Минздрава подчеркнули необходимость принять все необходимые меры, используя возможности действующего законодательства, для решения проблемы, возникшей с обращением лекарственных средств с момента введения в действие постановления Кабмина от 31 мая «О внесении изменений в перечень наркотических, психотропных веществ и прекурсоров».

Представители аптечных ассоциаций в своих выступлениях информировали, что на данное время к субъектам ведения хозяйства – оптовым дистрибьюторам продолжают обращаться аптеки с вопросом возврата лекарственных средств. Также, по их словам, в связи со сложившейся ситуацией существует риск для оптовых компаний возбуждения против их руководителей уголовных дел.

Председатель Гослекинспекции Минздрава Украины Алексей СОЛОВЬЕВ обратился к представителям МВД с предложением поиска совместного решения проблемы и попросил МВД, пока готовится проект решения, уменьшить давление подразделений МВД на те аптечные учреждения, в которых указанные лекарства находятся в «карантине».

В свою очередь представитель Департамента борьбы с незаконным обращением наркотиков МВД Украины предложил простое решение сложной ситуации, в которую попали аптекари Украины. Он напомнил, что в Уголовном кодексе Украины есть такая норма: в случае, если организация или физическое лицо добровольно выдают наркотические средства и указывает источник происхождения, то они освобождаются от уголовной ответственности.

Он также призвал представителей аптечных ассоциаций и представителей Минздрава к дальнейшему сотрудничеству.

На совещании также было принято решение создать рабочую группу, которая должна в кратчайшие сроки проработать проект приказа Минздрава, которым будут решены окончательные проблемные вопросы относительно изъятия из обращения лекарственных средств, содержащих «Сибутрамин».

***Сибутрамин является сильным стимулятором центральной нервной системы и вызывает привыкание. Во многих препаратах для похудения найдено это психотропное вещество. При передозировке сибутрамина могут возникать головокружение, озноб, тошнота, бессонница, тахикардия, аритмия. При длительном бесконтрольном применении возможны тяжелые нервно-психические расстройства.