Что в украинских арбузах и дынях?

В Донецкой области на каждой четвертой торговой точке, проверенной специалистами санэпидемстанций, ведется продажа бахчевых культур без необходимых санитарно-эпидемиологических заключений, без документов о лабораторных исследованиях продукции, подтверждающих ее безопасность.

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Особенно массово такие нарушения зафиксированы в городах Горловка, Дзержинск, Енакиево, а также в Тельмановском, Красноармейском, Новоазовском и Ясиноватском районах.

В облСЭС также отметили, что в 80% случаев реализация привозной продукции бахчевых культур осуществляется по документам, не отражающим полную картину загрязнения, т.к. лабораторный контроль проведен только на нитраты – без учета химических обработок, радиологических показателей. Это особо наблюдается в Горловке, Волновахском, Константиновском, Марьинском, Новоазовском районах.

Лица, осуществляющие реализацию бахчевой продукции, не имеют медицинского обследования, спецодежды. Массово такие нарушения зафиксированы в городах Донецк, Торез, а также в Константиновском, Красноармейском и Ясиноватском районах.

Сообщается, что Госсанэпидслужба Донецкой области провела 102 рейдовых обследования рынков, предприятий торговли и мелкорозничной торговой сети, в том числе в 42% рейдов – совместно с милицией и ветеринарной службой, осуществляя контроль за качеством реализуемых населению бахчевых культур..

Всего было проверено 553 объекта, из них 78 рынков, 197 торговых точек, 134 СПД и 144 прочих реализаторов.

В ходе рейда было установлено, что практически во всех регионах Донецкой области большая часть мест торговли бахчевых культур носит несанкционированный характер, реализация продукции ведется с нарушением санитарных норм и правил, вблизи крупных автомобильных магистралей, где источником загрязнения служат пыль и выхлопные газы от транспорта.

Специалистами санэпидслужбы области проведен выборочный отбор бахчевых: отобрано 287 проб арбузов и дынь, в том числе 266 – привозных (из Херсонской и Запорожской областей) на показатели безопасности. Исследовано 266 проб на нитраты, 93 – на пестициды, 106 – на тяжелые металлы.

По фактам превышения допустимых показателей безопасности вынесены постановления главного госсанврача о снятии с реализации 170 кг продукции на сумму 830 грн.

По выявленным нарушениям вынесено 40 постановлений главного государственного санитарного врача о временном запрещении продажи продукции, наложено 46 штрафных и 6 финансовых санкций.