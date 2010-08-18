В Крыму производили винный фальсификат

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции "Курорт-2010" сотрудники налоговой милиции г. Ялты совместно с работниками алуштинской милиции выявили в селе Генеральское (г. Алушта) подпольный цех по массовому производству вина под видом крымских вин известных марок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК, незаконное винное производство было организовано двумя родственницами - жительницами села Генеральское в своем домовладении.

Фальсификат изготовлялся путем смешивания дешевого вина с ароматизаторами и сахаром. Получившийся суррогат реализовывался на розлив через выносные торговые точки.

В ходе осмотра домовладения сотрудники налоговой милиции выявили и изъяли пластмассовую канистру с жидкостью красного цвета с характерным запахом вина (20 л), 410 литров дешевого вина в бумажных упаковках, которое использовалось как основа продававшегося вина, 18 флаконов различных ароматизаторов, около 200 пластиковых бутылок и крышек на общую сумму 9 тыс. грн.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление каналов поступления сырья для изготовления фальсификата. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.