Искусственные ногти вредят здоровью

Американские медики выяснили, что наращивание ногтей может вызывать сложнейшую аллергическую реакцию. Кроме того, искусственные ногти часто провоцируют развитие грибка .

Причиной аллергии становится полимерный препарат метакрилат, с помощью которого наращивают искусственные ногти. По словам специалистов, в большинстве случаев это заболевание становится хроническим, и избавиться от него невозможно.

Метакрилат чаще всего вызывает аллергическую реакцию вокруг ногтя и отслаивание ногтей, передает vrach.tv

Также в процессе наращивания может появиться грибковое заражение, предупреждают специалисты.

focus.ua