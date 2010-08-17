Искусственные ногти вредят здоровью
11:14, 17 августа 2010Страна
0 0
Сильная аллергия, грибок...
Американские медики выяснили, что наращивание ногтей может вызывать сложнейшую аллергическую реакцию. Кроме того, искусственные ногти часто провоцируют развитие грибка .
Причиной аллергии становится полимерный препарат метакрилат, с помощью которого наращивают искусственные ногти. По словам специалистов, в большинстве случаев это заболевание становится хроническим, и избавиться от него невозможно.
Метакрилат чаще всего вызывает аллергическую реакцию вокруг ногтя и отслаивание ногтей, передает vrach.tv
Также в процессе наращивания может появиться грибковое заражение, предупреждают специалисты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter