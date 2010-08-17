Искусственные ногти вредят здоровью

11:14, 17 августа 2010
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Сильная аллергия, грибок...

Американские медики выяснили, что наращивание ногтей может вызывать сложнейшую аллергическую реакцию. Кроме того, искусственные ногти часто провоцируют развитие грибка .

Причиной аллергии становится полимерный препарат метакрилат, с помощью которого наращивают искусственные ногти. По словам специалистов, в большинстве случаев это заболевание становится хроническим, и избавиться от него невозможно.

Метакрилат чаще всего вызывает аллергическую реакцию вокруг ногтя и отслаивание ногтей, передает vrach.tv

Также в процессе наращивания может появиться грибковое заражение, предупреждают специалисты.

focus.ua

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