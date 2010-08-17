В Нежине на лечении находятся 9 человек из детдома

В городе Нежин Черниговской области в реанимационном и инфекционном отделениях городской больницы находятся на лечении в удовлетворительном состоянии 9 человек (5 детей и 4 взрослых), которые были госпитализированы из детского дома-интерната с предварительным диагнозом “острая респираторная вирусная инфекция”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 16 августа из больницы выписаны 4 детей.

На месте происшествия продолжает работу комиссия Минздрава Украины.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа была зарегистрирована смерть пяти детей. Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет.

В целом с 11 августа из интерната были госпитализированы 16 человек.

Нежинской межрайонной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей и ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).