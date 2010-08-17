Билл Гейтс создаёт растение "супер-еду"

Один из крупнейших бизнесменов современности, основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс занялся новым проектом: выведением новых видов растений, содержащих все необходимые для человека витамины и минералы. Об этом сообщил лондонский еженедельник "Санди таймс".

В качестве основы для этого растения, уже получившего в мировой науке название "супер-еда", выбрано сорго - злаковая культура, использующая в современном сельском хозяйстве. Однако сейчас несколько групп ученых ведут работы с тем, чтобы с помощью генетической инженерии получить новый вид сорго, способный заменить все другие продукты питания.

Их цель - создать уникальный продукт питания, который будет содержать в себе все, что необходимо человеку для нормального развития.

Выбор сорго объясняется его невероятной биологической устойчивостью и способностью выживать в самых тяжелых климатических условиях. Еще одна его особенность состоит в том, что оно требует для произрастания очень мало воды по сравнению с другими культурами, включая злаковые.

Принадлежащий Биллу Гейтсу Фонд уже инвестировал в работы по созданию нового поколения злаков 12 млн долларов.

ami-tass.ru