Киевщина: госпитализированы 10 человек, отравившихся на свадьбе

В инфекционное отделение Ирпенской центральной городской больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 10 человек, среди которых один ребенок, которые 14 августа принимали пищу на свадьбе в частном домохозяйстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.