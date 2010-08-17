Киевщина: госпитализированы 10 человек, отравившихся на свадьбе
10:09, 17 августа 2010Страна
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Из них один ребенок
В инфекционное отделение Ирпенской центральной городской больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 10 человек, среди которых один ребенок, которые 14 августа принимали пищу на свадьбе в частном домохозяйстве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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