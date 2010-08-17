Эпидемиологическая ситуация в Киеве стабильна и управляема

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Киеве стабильная и управляемая.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач столицы Анатолий ПОНОМАРЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что, несмотря на напряженную эпидемическую ситуацию вследствие экстремальной жары, общий уровень заболеваемости в городе можно определить как стабильный и характерный для летнего периода.

Однако, по словам А.ПОНОМАРЕНКО, наблюдается увеличение случаев инфекционных болезней: кишечных инфекций и сальмонеллеза, что связано с нарушениями в торговой сети, а также зафиксированы единичные случаи малярии и лептоспироза.

“Все 6 случаев малярии – неместные, завезенные из пораженных территорий. Случаев лептоспироза в этом году в четыре раза больше, чем в прошлом. Имеем 6 случаев местного лептоспироза, остальные – завозные, когда люди заразились болезнью из водоемов Черкасской, Киевской, Черниговской областей. Это также дало повышение показателей лептоспироза”, - отметил он.

В то же время главный государственный санитарный врач Киева подчеркнул, что в столице стабилизировались показатели заболеваемости туберкулезом. “Хотя в целом в Украине и Киеве уровни высокие и есть эпидемия, темпы ее утихли. На сегодняшний день нет тенденции к росту”, - отметил А.ПОНОМАРЕНКО.

Говоря о заболевании ВИЧ/СПИДом, главный санитарный врач столицы сообщил, что этот показатель вырос на 14%. “Эпидемия продолжается на протяжении последних лет и растет”, – констатировал он.