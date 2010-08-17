В Бухаресте в результате взрыва в роддоме погибли три младенца
09:42, 17 августа 2010Страна
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Неисправность в кондиционировании воздуха
В Бухаресте произошел взрыв в роддоме, в результате которого погибли три младенца, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Чрезвычайное происшествие произошло в отделении интенсивной терапии, где находились новорожденные. Сразу после взрыва возник пожар. Три малыша погибли на месте, еще восемь с различными ожогами доставлены в одну из клиник города.
Предположительно, причиной взрыва могла стать неисправность в системе кондиционирования воздуха.
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