Шашлык изменяет ДНК

Курильщики должны отказаться от употребления шашлыка, а также от возможности посидеть у костра.Это обусловлено тем, что древесный дым способствует увеличению риска развития ХОБЛ, если человек имеет эту вредную привычку. В организме курильщика из-за древесного дыма может произойти изменение в ДНК.

В исследовании принимали участие 1800 человек, которые курят либо курили ранее. Ученые получили данные о влиянии на организм курильщика древесного дыма.

По мнению ученых, в большинстве случаев древесный дым вызывает респираторные заболевания у тех, кто имеет данную пагубную привычку. Кроме того, в ходе исследования было обнаружено, что это способствует изменению в генах, ответственных за развитие ХОБЛ, а также рака легких.

Древесный дым оказывает схожее воздействие на организм подопытных мышей.

newsland.ru