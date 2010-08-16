Помидоры – «эликсир молодости»

Пришло время помидоров. Все любители этих ярко-красных овощей уже успели ими насладиться. Известно, что в Европе томаты по достоинству оценили совсем недавно, а вот жители Южной Америки выращивали их еще до прибытия кораблей Колумба.

О пользе помидоров долго распространяться не будем. Отметим лишь, что они содержат множество витаминов, минералов и других полезных веществ.

Но главное достоинство томатов - высокое содержание в них мощного антиоксиданта - ликопена. Он помогает избавиться от многих болезней, предотвращая мутации ДНК и даже деление раковых клеток. Помидоры благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Кстати, ликопен лучше усваивается в комбинации с жирами, поэтому растительное масло лишь усиливает полезные свойства этого продукта.

Новый сорт, выведенный канадскими учеными, поможет пожилым людям избавиться от возрастных проблем. Дело в том, что селекционеры вывели помидоры, насыщенные каротиноидным пигментом.

В течение месяца целая группа добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет ежедневно употребляла в пищу 200 г новых томатов. В результате им удалось избавиться от таких неприятных возрастных симптомов, как появление морщин и пигментных пятен. А общее самочувствие «подопытных» заметно улучшилось.

lady.tochka.net