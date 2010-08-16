Рецепт Аюрведы лечит рак

Лабораторные мыши снова стали участниками эксперимента американских ученых. На этот раз специалисты из института рака изучали на животных смесь трав, которую изготовили по стародавнему индийскому рецепту. Оказалось, что смесь, придуманная еще сотни лет назад, существенно замедляет образование раковых клеток. Не исключено, что индийский рецепт приводит к гибели клеток злокачественных опухолей.

Подопытных лабораторных мышей поили специальными напитком со смесью Аюрведы 5 раз в неделю. Уже через месяц, после вскрытия, эксперимент доказал, что индийская смесь без сомнений борется с онкообразованиями. Размер злокачественных опухолей у животных, выпивающих народное лекарство, был вдвое меньше, в отличие от других мышей.

Кроме этого, поджелудочная железа вырабатывала больше протеина, что приводит к гибели отмерших или поврежденных клеток организма. Исследователи уже похвастались своими достижениями на традиционной конференции по изучению рака, которая проходила в Америке. Сейчас ученые заняты подготовкой к новым экспериментам. Запланированные исследования должны окончательно доказать или опровергнуть лечебные свойства индийского снадобья.

newsland.ru