Что активирует гнев

Хотя гнев - это отрицательная эмоция, но как и чувство счастья или эмоционального возбуждения, гнев может провоцировать наш мозг на поиск награды, узнали учёные. Оказывается, люди, испытывающие злость, обращают больше внимания на награды, чем угрозы, в противовес людям, которые чувствуют другие негативные эмоции, например страх.

Уже доказано, что наши эмоции влияют на предмет нашего внимания. Установлено, что если испуганному или взволнованному человеку предоставить на выбор фотографию, активирующую область награды в мозге /например, фото красивой пары/, или фото, которое вызовет сигналы об угрозе в мозге /изображение незнакомца с ножом в руке/, то он больше времени потратит на изучение второй фотографии. Психологи объясняют, что страх связан с мотивацией избежать опасности, в то время как возбуждение провоцирует наоборот сближение.

Что же касается гнева, то американские специалисты Бостонского колледжа провели эксперимент, в котором добровольцы описали в течение 15 минут одно из четырёх воспоминаний из их прошлого: момент, когда они испытывали злость, страх, возбуждение или счастье. Затем участники изучили две фотографии - в это время видеокамера следила за движением их глаз и временем, потраченным на просмотр изображения. Люди, которые чаще испытывали гнев, в большей степени обращали внимание на фото, вызывающее активность мозговой области вознаграждения, как и люди, имеющие больший опыт счастливых эмоций.

ami-tass.ru