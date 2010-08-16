Сумщина: 13-летний мальчик в больнице с алкогольной комой

В Буринскую районную больницу Сумской области доставили 13-летнего мальчика с диагнозом «алкогольная кома».

Как передает корреспондент УНИАН, по данным сектора связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области, находясь на школьных каникулах у бабушки, ребенок сам пошел купаться. Придя на пруд, школьник увидел незнакомую компанию, с которой познакомился. Новые «друзья» предложили выпить «за знакомство» водки.

После употребления 200 граммов спиртного мальчик потерял сознание. Напуганные «друзья» сразу позвонили в «скорую». Медики, не теряя времени, направили мальчика в реанимационное отделение.

Именно с медицинского заведения о произошедшем сообщили и работникам Буринского райотдела милиции. А затем эту информацию передали сотрудникам отдела криминальной милиции по делам детей. Выяснив все обстоятельства события, милиционеры вызвали родителей несовершеннолетнего.

Сейчас состояние мальчика удовлетворительное. После всех необходимых процедур 13-летний «ценитель» водки чувствует себя нормально.

Что касается родителей, то составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – «невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком».