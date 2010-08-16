Как не отравиться дыней?

"Берите-берите, никаких пестицидов и сальмонелы", - пытаются загипнотизировать тебя бабульки на рынке.

Риск

Как это ни печально, но даже в такой божественной еде, как дыня, могут присутствовать бактерии сальмонеллы и шигеллы. Поскольку дыни употребляются в сыром виде, то все микроорганизмы прямиком отправляются к нам в желудок, не встречая на своем пути никаких препятствий.

В магазине

Опасайся вмятин и повреждений — они позволяют бактериям распространяться. И, уж конечно, не покупай дыню, нарезанную ломтями: ты никогда не узнаешь, насколько чистыми были руки, нарезающие эти ломти.

На кухне

Дыня растет на грядке и имеет шершавую сетчатую поверхность. Сальмонелла любит размножаться на шершавой сетчатой поверхности. Следовательно — перед тем как резать дыню, хорошенько вымой ее под проточной водой со слабым раствором какого-нибудь дезинфицирующего средства. А вообще-то прекрасный выход: завести на кухне отдельную щеточку для мытья овощей и фруктов.

Чем грозят

Шигелла

Факты: популярная бактерия, виновница 10% желудочных заболеваний.

Что несет: диарею, спазмы в желудке, иногда — рвоту. Симптомы могут возникать в течение трех дней после заражения.

Сальмонелла энтеридес

Факты: знаменитая бактерия, родственная бактерии брюшного тифа. Содержится, увы, во всех продуктах

Что несет: рвоту, желудочные спазмы, диарею и высокую температуру. Все это продолжается один-два дня.

mhealth.ru