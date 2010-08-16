Стресс мешает зачатию

Новые научные исследования показали, что высокий уровень стресса может мешать зачатию.

Ученые Оксфордского университета замерили уровень гормонов стресса у женщин, планировавших зачать естественным способом, и обнаружили, что те, у кого он оказался наиболее высоким, имели в результате меньше шансов забеременеть в этот конкретный месяц.

Ученые говорят, что нужны дополнительные исследования, однако уже понятно, что техника расслабления дает положительные результаты в этом вопросе.

В этих исследованиях приняли участие 274 здоровых женщины в возрасте от 18 до 40 лет, планировавшие забеременеть.

Ранее было известно, что такие факторы как возраст, курение, ожирение и употребление алкоголя снижают вероятность зачатия, однако влияние стресса оставалось не изучено.

В новых исследованиях, в слюне пациенток замерялись маркеры двух гормонов стресса – адреналина, вырабатывающегося во время опасности, испуга и участвующего в реализации реакции "бей или убегай", и кортизола, который связан с долгосрочными стрессовыми ситуациями.

Это первое подобное исследование, в котором прослеживается взаимосвязь между уровнем стресса и шансами женщины забеременеть в этом месяце

У женщин с самым высоким уровнем альфа-амилазы – фермента, показывающего уровень адреналина, - вероятность успешного зачатия в период овуляции снижалась на 12 процентов по сравнению с теми, у кого этот показатель был низкий.

Однако уровень кортизола никак не влиял на возможность забеременеть.

Разрозненные наблюдения давно связывали стресс с бесплодием, однако научно обоснованных свидетельств тому не обнаруживалось.

Доктор Сесилия Пайпер из Отделения перинатальной эпидемиологии Оксфордского университета говорит, что цель ее исследований – лучше понять, какие факторы влияют на беременность у нормальных здоровых женщин.

"Это первое подобное исследование, в котором прослеживается взаимосвязь между уровнем стресса и шансами женщины забеременеть, - говорит она. – Полученные результаты поддерживают установку на то, что пары, пытающиеся зачать, должны по мере возможности снимать нервное напряжение".

По словам доктора Пайпер, некоторым женщинам может помочь йога или медитация.

Это исследование проводилось совместно с американским Национальным институтом детского здоровья и развития человека имени Юнис Кеннеди Шрайвер. Оно также является частью более масштабного исследования того, какое воздействие на возможность зачатия оказывают курение, алкоголь и кофеин.

Комментируя полученные данные, Джоан Тейлор, акушерка благотворительной организации Tommy, спонсирующей исследования в области акушерства и гинекологии, сказала, что стресс действительно влияет на всех по-разному, и, вполне вероятно, может оказывать воздействие на шансы забеременеть.

"Существует много разных способов, какими женщины могут подготовить себя к здоровой беременности: соблюдать правильную диету, принимать препараты фолиевой кислоты и свести уровень стресса к минимуму – это уже может быть хорошим началом", - сказала Джоан Тейлор.

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