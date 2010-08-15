На Майдане и возле Рады повышен радиацинный фон

После появления в СМИ информации о том, что дымка над Киевом появилась в результате пожаров в Чернобыльской зоне, журналисты решили измерить радиацию в городе.

Так, согласно данным проверки, в большинстве мест уровень радиации в пределах нормы, а вот действительно зашкаливает прибор возле Верховной Рады и на Майдане Незалежности. По сравнению с прошлогодними замерами, уровень радиации там увеличился вдвое и превышает даже предельно допустимые нормы. (В государственной экоинспекции сообщили, что допустимой для человека нормой радиационного фона считается 30 мкр/час.)

В частности замеры показали, что возле красного корпуса Университета радиационный фон составляет всего 16 мкр/час, столько же и возле памятника Ленину на бульваре Шевченко. Уже больше — 24 мкр/час — оказалось у стен столичной мэрии на Крещатике, 36, на две отметки выше — на набережной возле Речпорта.

На Майдане дозиметр перескочил норму — показал 32 мкр/час, но больше всех удивила Верховная Рада. Там прибор показал 41 мкр/час.

Стоит отметить, что год назад и на Майдане, и возле Рады показатели дозиметра были вдвое меньше. На главной площади и возле Рады он высветил «всего» 18 мкр/час.

Напомним, 6 августа начальник государственного Департамента-Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения Сергей Вус сообщил,что на территории зоны отчуждения произошло два пожара, но заверил, что пожароопасная ситуация в зоне стабильная.

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