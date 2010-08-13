Синоптики на завтра обещают жару

Завтра в Украине сохранится сильная жара с температурой днем 35-39°, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях местами 40-41°, ночью 19-24°, на побережье морей до 27°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях ночью ожидается 14-19°, днем 30-34°, в Черновицкой, Хмельницкой и Ривненской областях 35-37° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 22-27°).

Без осадков, только на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области в субботу сохранится сильная жара с температурой днем 35-39°, ночью 19-24°. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве температура днем 36-38°, ночью 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 28-30°, в Днепре возле Киева 27°.