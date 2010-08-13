В ФРГ пенсионный возраст предложили поднять до 70 лет

Ведущие немецкие эксперты-экономисты предложили повысить срок выхода на пенсию до 70 лет, сообщает Reuters. По словам главы немецкого института экономики (IW) Михаэля Хютера (Michael Huether), с учетом увеличения продолжительности жизни и сокращения численности населения пенсия с 70 должна рассматриваться как реальная перспектива.

Хютера поддержал глава института экономических исследований (DIW) Клаус Циммерман (Klaus Zimmermann), отметивший, что рост продолжительности жизни и сокращение населения в скором времени ляжет неподъемным бременем на систему пенсионного обеспечения. "Постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет, является самым гуманным, что можно предпринять, чтобы справиться с грядущими вызовами", - отметил он.

Правительство со своей стороны намерено придерживаться закона, принятого еще предыдущим правительством большой коалиции из консерваторов и социал-демократов, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста года с 65 до 67 лет в период с 2012 до 2029 год. Между тем представители СДПГ, ранее голосовавшие за этот закон, теперь, находясь в оппозиции, сомневаются в его необходимости, отмечает Лента.ру.

Председатель СДПГ Зигмар Габриэль отметил, что выход на пенсию с 67 лет оправдан только тогда, когда рынок труда готов принять пожилых людей; в противном случае введение соответствующего закона необходимо отложить. Член фракции социал-демократов в бундестаге Олаф Шольц заявил в интервью Tagesschau, что перед тем как увеличивать пенсионный возраст, необходимо решить вопрос с теми, кто уже в пятьдесят с лишним лет теряет работу и в силу возраста не имеет шансов никуда устроиться.