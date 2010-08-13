В Москве запрещено ставить диагноз "тепловой удар"
09:53, 13 августа 2010Страна
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Чтобы не пугать людей
Врачи нескольких лечебных учреждений Москвы признали, что теперь медицинским работникам запрещено ставить диагноз "тепловой удар".
Вместо "теплового удара" предлагается выставлять диагноз "нарушение терморегуляции"- это, по словам врачей, "звучит не так страшно, как тепловой удар".
"Как нам объяснили, официального приказа отказаться от диагноза "тепловой удар" не было, все идет в устной форме. Несмотря на то, что жара уже спадает, такое неофициальное указание действует до 1 сентября", - рассказал врач одной из клиник.
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