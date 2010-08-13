Когда в Укране похолодает
08:30, 13 августа 2010Страна
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Знают в Гидрометцентре
Воскресенье, 22 августа, станет днем избавления Украины от нещадной жары. В этот день температура воздуха на всей территории Украины снизится до 25-28°, сообщил корреспонденту заместитель начальника Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
По его словам, в начале двадцатых чисел августа на территории Украины наконец изменится роза ветров, и влажные воздушные массы поступят в Украину. Первыми синоптические изменения почувствуют жители западных регионов страны, а уже впоследствии комфортные температуры поступят в центр и на восток Украины.
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