Крым: из-за угрозы пожаров с турбазы эвакуированы дети

В Крыму сотрудники МВД и МЧС эвакуировали 214 детей, которые приехали на международные соревнования по спортивному ориентированию и жили в палаточном лагере на территории турбазы на Ангарском перевале, из-за пожароопасности в лесах полуострова.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, 7 августа была предпринята попытка эвакуировать детей, однако руководители групп отказались от этого и потребовали гарантированного размещения участников соревнований до их выезда из Крыма.

«Для того, чтобы не допустить возгораний в районе лагеря, в ночное время были выставлены усиленные наряды. Утром 8 августа были подключены органы местного самоуправления, Совмина Крыма. На 11 автобусах в сопровождении ГАИ все 214 детей были вывезены», - говорится в пресс-релизе.

47 детей, которые захотели уехать из Крыма сразу, доставили на железнодорожный вокзал Симферополя. «Остальных 167 детей по согласованию с Министерством образования разместили в школе села Рыбачье. Территория школы охраняется сотрудниками милиции», - сообщила пресс-служба крымского управления. Запланирован отъезд детей.

Проведение соревнований на территории Ангарского перевала, организованных по инициативе Республиканского комитета по физической культуре и спорту, было предусмотрено инструкцией Госкомспорта.

Милиция заявляет, что условия проживания детей на территории турбазы оставляли желать лучшего. «Отсутствует канализация, туалеты не рассчитаны на пользование большим количеством людей, единственный рукомойник выполнен кустарно, слив рукомойника изготовлен из пластиковой бутылки», - говорится в пресс-релизе.

Для недопущения размещения палаточных городков на территории Ангарского перевала наряды МЧС, милиции и ГАИ ведут патрулирование.

Как сообщал УНИАН, 11 августа стало известно, что работники лесного хозяйства эвакуируют из крымских лесов людей, отдыхающих в палатках на туристических стоянках, из-за угрозы возникновения пожаров в результате жары.

Совет министров Крыма готов лишить лицензий туристические фирмы, которые, несмотря на чрезвычайную пожарную опасность, организовывают экскурсии на расположенные в лесной зоне природные достопримечательности.