100 детей из Буковины отдохнут в киевских санаториях

Дети из Черновицкой области, которые пострадали от стихийного бедствия в конце июня, будут отдыхать в детских санаториях Киевского городского детского санаторно-курортного медицинского объединения Главного управления здравоохранения КГГА.

Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе администрации.

Так, в соответствии с распоряжением, на санаторно-курортное лечение приедут 100 детей. Из столичного бюджета на приобретение путевок будет выделено 270 тыс. грн. Кроме того, киевская власть обеспечивает перевозку автотранспортом групп детей до санаториев, их отъезд и соответствующую экскурсионную программу.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация обратилась в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Киеве с просьбой обеспечить бесплатное сопровождение автотранспорта с детьми во время их прибытия и отъезда из санаториев.