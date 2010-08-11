В Днепре в районе Кременчуга портится вода и гибнет рыба

Городской совет Кременчуга обратился к руководству страны с требованием выявления причин загрязнения воды в Кременчугском водохранилище и разработки госпрограммы спасения Днепра.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты приняли сегодня на внеочередной сессии.

В обращении подчеркивается необходимость провести научные исследования о причине ежегодного загрязнения водохранилища; разработать меры по предупреждению загрязнений; дать оценку работе органов, ответственных за состояние воды.

Выступая с трибуны сессии, член горисполкома Василий ЧУРСИН возложил ответственность за загрязнение водохранилища на предприятия Черкасс. В свою очередь депутат Андрей ПОГРЕБНОЙ в проект обращения внес пункт о том, чтобы Кабмин разработал и финансировал программу спасения Днепра.

Депутат Юрий ГРИЦЕНКО внес свою поправку в обращение. В которой просит Кабмин создать госкомиссию по изучению загрязненности речки и обязать госорганы проводить ежедневный мониторинг качества воды в Днепре.

«Те исследования, которые мы провели в 2001 году с привлечением специалистов на нашем водохранилище, продолжения на уровне государства не имели. Мы бы хотели этим обращением привлечь внимание государства к этой проблеме, ведь 60% населения потребляет воду из Днепра, а у нас альтернативного варианта нет, необходимых запасов подземных вод нет», - сказал на сессии мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ.

Он добавил, что будет встречаться по этому вопросу с министром профильного министерства.

Как сообщалось, ежегодно летом в Днепре в районе Кременчуга портится вода и массово гибнет рыба.