Первая в мире девочка «из пробирки» стала матерью традиционно

Элизабет Карр родила на прошлой неделе. Эта американка известна всему миру как первый человек, который появился на свет благодаря искусственному оплодотворению. Она родилась в 1981 году. Этот момент американские телеканалы показывали в прямом эфире. Сама же Элизабет стала матерью здорового ребенка традиционным способом. И без лишнего шума - имя ребенка и место его рождения родители пожелали не раскрывать.

Ранее Карр в интервью сетовала, что на протяжении практически всей жизни её преследуют журналисты – они не оставляли девочку «из пробирки» в покое даже во время школьных тренировок. Когда же Элизабет забеременела, сразу несколько телеканалов, узнав об этом, обратились к девушке с просьбой сделать репортаж о рождении её ребенка. «Однако я твердо отказала и решила сама рассказать свою историю в газете», - сообщила молодая мама.

По словам Карр, рождение ее ребенка доказывает, что дети, появившиеся на свет благодаря искусственному оплодотворению, могут вести полноценную жизнь без проблем со здоровьем и создавать нормальные семьи.

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