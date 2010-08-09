Помидоры останавливают старение

Помидоры прекрасно предотвращают появление опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают ученые.

Канадским фермерам удалось вывести особый сорт томатов, которые останавливают процесс старения организма.

Давно известный факт, что в помидорах содержится вещество ликопин — антиоксидант, который предотвращает увядание.

Ученым удалось добиться насыщения плодов каротиноидным пигментом и сделать так, чтобы томаты стали «эликсиром молодости» для тех, кто избегает старения.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие женщины и мужчины 50-75 лет, выяснилось, что ежедневное употребление всего 200 граммов томатов этого сорта уменьшает появление морщин, пигментных пятен и других видимых возрастных изменений, пишет Врач. тв.

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