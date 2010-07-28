Херсонщина: наркоделец в камышах выращивал коноплю

Сотрудники Управления СБУ в Херсонской области задержали мужчину, который выращивал чуйскую коноплю.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Херсонской области.

Согласно сообщению, плантация конопли была замаскирована в камышах неподалеку от села Захаровка Новотроицкого района Херсонской области.

Злоумышленник был задержан оперативниками СБУ во время прополки и полива конопли.

Цена конопли, которую делец намеревался вывезти в Россию, составляет более 200 тыс. грн.

Сотрудники СБУ передали материалы по этому эпизоду в органы МВД, где решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 310 (незаконный посев или выращивание конопли) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что задержанный ранее был судим за аналогичное преступление.