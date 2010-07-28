Кировоградщина: в пруду утонула женщина вместе с ребенком

В селе Первозвановка Кировоградской области вчера в пруду утонула женщина вместе с трехлетним сыном.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Компания взрослых с детьми отдыхала на берегу водоема, употребляя алкогольные напитки. Одна из женщин взяла мальчика, чтобы вместе искупаться. Спустя некоторое время их отсутствие заметили, начались поиски. Тело мальчика через несколько часов помогли поднять из пруда местные жители. Тело женщины, которая купалась с ребенком, водолазы подняли на поверхность сегодня утром.

Как отметили в управлении МЧС, взрослые, отдыхавшие на берегу пруда, относятся к социально неблагополучным. Соответствующие службы раньше рассматривали вопрос относительно лишения матери погибшего мальчика родительских прав.