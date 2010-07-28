Рожкова освободили от должности главного санитарного врача Украины

Правительство освободило Геннадия РОЖКОВА от должности главного санитарного врача Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

«С сегодняшнего дня главный санитарный врач освобожден от должности», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, новым главным санитарным врачом Украины назначен главный санитарный врач Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, Г.РОЖКОВ был назначен первым заместителем министра здравоохранения Украины - главным государственным санитарным врачом в марте этого года.