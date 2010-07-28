Тернопольщина: от удара молнии погиб несовершеннолетний парень

В Тернопольской области от удара молнии погиб несовершеннолетний юноша.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в селе Васильков Чертковского района.

Юноша во время грозы остался на пастбище, где в него и попала молния. Медики констатировали смерть в результате поражения разрядом молнии.

Кроме того, в результате вчерашнего сильного дождя и ветра, которые прошли на территории Тернопольского района, в селе Буцнив повреждены крыши 30 зданий.

Травмированных среди местного населения нет.