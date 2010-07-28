В Украине представлена первая телемедицинская сеть

Оператор мобильной связи «МТС Украина» запустил в эксплуатацию телемедицинскую сеть, построенную в рамках проекта «Мобильная медицина», направленного на развитие телемедицины в Украине.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Данная инициатива реализуется под патронатом Министерства здравоохранения Украины при поддержке Представительства ООН в Украине.

Задачей проекта «Мобильная медицина» стало создание тестовой телемедицинской сети, которая объединила четыре узла: Министерство здравоохранения Украины, Государственный клинический научно-практический центр телемедицины в Киеве, Донецкую и Закарпатскую (г. Ужгород) областные больницы. Следующим шагом станет распространение полученного опыта по всей территории Украины на уровне областных больниц.

Построенная сеть позволяет сделать более доступной высокоспециализированную медицинскую помощь для жителей областных центров и пациентов, приезжающих на консультацию в областную больницу из отдаленных населенных пунктов, а также повысить качество предоставления медицинской помощи за счет улучшения диагностики. Доктора и пациенты Донецкой и Закарпатской областных больниц получили возможность в режиме онлайн передавать диагностические данные, получать консультацию профильного специалиста, а также собирать консилиум врачей и принимать участие в конференции, не покидая рабочего кабинета. Экономическая целесообразность внедрения подобных телемедицинских систем обусловлена более рациональным использованием человеческих и материальных ресурсов.

В основе проекта «Мобильная медицина» лежит услуга выделенного доступа в интернет, которую МТС предоставляет на базе фиксированной оптоволоконной сети. В проекте «Мобильная медицина» МТС обеспечивает полностью готовое решение «под ключ»: производит работы по коммутации и строительству «последней мили» для каждой из узловых точек телемедицинской сети, включая проектирование сети, строительство, настройку и обслуживание. Вместе с этим МТС обеспечивает медицинские учреждения необходимым оборудованием для организации ВКС (видеоконференцсвязь), закупает специальное программное обеспечение для передачи медицинских данных, а также бесплатно предоставляет услугу выделенного доступа в интернет. Инвестиции компании МТС в пилотный этап проекта составляют 1 млн. грн.

Работы по строительству сети производились с октября 2009 года до середины января 2010 года. До середины февраля 2010 года производились работы по установке специального программного обеспечения и обучению персонала медицинских учреждений. Рабочее тестирование сети проводилось с февраля по июнь 2010 года.

Справка УНИАН. Термин «телемедицина» в 1972 году ввел Доктор Кеннет Т.Берд. Телемедицина - медицинская практика с помощью интерактивных аудио-видео коммуникационных систем без обычного физического взаимодействия врач-пациент. Внедрение телемедицины позволяет сэкономить до 40% затрат на здравоохранение (по оценкам специалистов Института медико-биологических проблем российской академии наук, представленным на международной конференции «Антикризисный и инновационный потенциал телемедицины и электронного здравоохранения»).

ПрАО «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Сеть «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,52 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. грн.