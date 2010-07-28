В Сумской области мужчина умер от малярии
09:25, 28 июля 2010Страна
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Находился в командировке в Конго
Вчера в реанимационном отделении центральной Конотопской районной больницы Сумской области от малярии умер житель Конотопа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, он с 28 мая по 4 июля в составе команды из 11 человек (все граждане Украины, работники предприятия „Авиаком” г. Конотоп), находился в командировке в Конго.
У остальных людей, которые были в командировке, и членов семьи умершего после проведения лабораторных исследований заболевание малярией не подтверждается.
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