В Сумской области мужчина умер от малярии

Вчера в реанимационном отделении центральной Конотопской районной больницы Сумской области от малярии умер житель Конотопа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, он с 28 мая по 4 июля в составе команды из 11 человек (все граждане Украины, работники предприятия „Авиаком” г. Конотоп), находился в командировке в Конго.

У остальных людей, которые были в командировке, и членов семьи умершего после проведения лабораторных исследований заболевание малярией не подтверждается.