В Сумской области мужчина умер от малярии

09:25, 28 июля 2010
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Находился в командировке в Конго

Вчера в реанимационном отделении центральной Конотопской районной больницы Сумской области от малярии умер житель Конотопа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, он с 28 мая по 4 июля в составе команды из 11 человек (все граждане Украины, работники предприятия „Авиаком” г. Конотоп), находился в командировке в Конго.

У остальных людей, которые были в командировке, и членов семьи умершего после проведения лабораторных исследований заболевание малярией не подтверждается.

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