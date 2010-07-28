Суд разрешил 14-летней девочке одной совершить кругосветное путешествие

14-летняя жительница Нидерландов Лаура ДЕККЕР добилась в суде разрешения самостоятельно отправиться в кругосветное путешествие на яхте, сообщает Газета.Ru.

В октябре прошлого года суд запретил Л.ДЕККЕР начинать путешествие, передав девочку под опеку органов по охране детства. Однако 18 декабря она, несмотря на запрет суда, ушла из дома своего отца, чтобы совершить кругосветное плавание. 21 декабря жители острова Синт-Мартен, входящего в состав Антильских островов, опознали Л.ДЕККЕР и сообщили о ней в полицию. На следующий день девочку доставили обратно в Нидерланды.

Теперь Л.ДЕККЕР, которую поддерживают в ее стремлении родители, предстоит побить рекорд, поставленный 17-летним британцем.