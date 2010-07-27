В Харькове задержаны 10 реализаторов трамадола

Сотрудники харьковской милиции разоблачили преступную наркогруппировку, участники которой занимались реализацией трамадола.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в целом задержано около 10 человек. На данное время все задержанные находятся в СИЗО.

В организованную преступную группировку входили жители Харьковской области и Харькова, которые длительное время занималась распространением трамадола на территории региона.

Во время обысков сотрудники милиции изъяли более 100 тысяч таблеток лекарства. По ценам черного рынка стоимость такого количества таблеток превышает 1 млн. грн.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам сбыта наркотического средства. Уголовным кодексом Украины за это преступление предусмотрено наказание сроком от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщили в ЦОС.

Сотрудники милиции проводят дальнейшие оперативно-следственные мероприятия с целью установления каналов поступления наркотика на территорию Харьковской области и разоблачения всех лиц, причастных к совершению преступления.