Больные СПИДом должны иметь свободный доступ к лечению

С призывом к странам "Большой восьмерки" выполнить свои обещания относительно обеспечения свободного доступа к лечению всех ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом обратились участники завершившейся в Вене Всемирной конференции по проблемам СПИД/ВИЧ.

Форум собрал 19,3 тыс. участников из 193 стран мира и прошел под девизом "Права - здесь и сейчас", сообщает NEWSru.

В течение шести дней под сводами Венского выставочного комплекса, где проходила конференция, было проведено в общей сложности 248 заседаний, включая пленарные сессии и научные конференции в рамках рабочих групп. В ходе этих заседаний было внесено без малого 11 тыс. всевозможных предложений и проектов решений. Более 6 тыс. из них были одобрены, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В 2005 году страны "Большой восьмерки" обозначили 2010 год в качестве крайнего срока, к которому предполагалось обеспечить всеобщий свободный доступ к лечению СПИДа, как того требует Организация Объединенных Наций, - напомнила вице-председатель конференции и президент Австрийского общества по проблемам СПИД Бригитте ШМИД. - Мы требуем всего лишь выполнения государствами своих обязательств".

"Для продолжения борьбы со СПИДом нам срочно нужны новые инвестиции, - продолжила она. - При этом речь идет не о милостыне или подачках, а о капиталовложениях в безопасность. Если мы не начнем действовать сегодня, то уже в ближайшем будущем угроза дестабилизации может стать реальностью в Африке, а в среднесрочной перспективе и в странах других регионов".

Чтобы обеспечить стабильное финансирование в нужном объеме, Б.ШМИД предложила ввести повсеместный налог на осуществление финансовых трансакций и направлять вырученные деньги на борьбу с распространением ВИЧ.

Ежедневно на планете число ВИЧ-инфицированных возрастает на 7,4 тыс. человек, и 5 тыс. человек умирают от СПИДа. Из 15 млн. больных СПИДом лишь каждый третий имеет возможность получать необходимое лечение.