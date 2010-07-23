В Киеве уволят начальника Управления здравоохранения Качурову
17:06, 23 июля 2010Страна
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Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен освободить от должности начальника Управления здравоохранения КГГА Людмилу КАЧУРОВУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
На вопрос журналистов относительно возможности увольнения Л.КАЧУРОВОЙ, А.ПОПОВ ответил: «Как вы думаете, останется она? Безусловно, нет. Я сейчас в поиске того человека, который готов будет взять на себя вместе со мной ответственность за те скорые, но решительные действия, которые мы будем реализовывать для того, чтобы улучшить ситуацию».
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