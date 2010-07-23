В Киеве уволят начальника Управления здравоохранения Качурову

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен освободить от должности начальника Управления здравоохранения КГГА Людмилу КАЧУРОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

На вопрос журналистов относительно возможности увольнения Л.КАЧУРОВОЙ, А.ПОПОВ ответил: «Как вы думаете, останется она? Безусловно, нет. Я сейчас в поиске того человека, который готов будет взять на себя вместе со мной ответственность за те скорые, но решительные действия, которые мы будем реализовывать для того, чтобы улучшить ситуацию».