В Нью-Йорке подросток убил свою семью и наложил на себя руки

В Нью-Йорке 14-летний подросток совершил самоубийство, перед этим убив двух сестер, брата и мать.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Post, инцидент произошел в четверг в Стэйтен-Айленде.

По данным полиции, подросток перерезал горло одной из сестер, затем другой, а после тем же способом убил себя. Однако перед самоубийством он поджег дом, тем самым убив еще и мать с его малолетним братом, которые не смогли покинуть здание.