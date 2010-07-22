Сирийскую армию поразила эпидемия неизвестного болезни

Сирийскую армию поразила неизвестная эпидемия - тысячи сирийских солдат госпитализированы в армейские лазареты и гражданские больницы. 14 военных уже умерли.

Об этом сообщает одно из сирийских оппозиционных изданий.

Эпидемия болезни, симптомы и причины которой остаются неизвестными, началась в частях, расположенных на севере страны.

Сообщается, что эпидемия постепенно распространяется и на юге Сирии. В связи с таинственной болезнью в Сирии отменены военные учения.

Полное отсутствие точной информации породило массу самых разнообразных объяснений: от израильской конспирации до испытания бактериологического или химического оружия на собственных солдатах.

Издание утверждает, что сирийские военные обвиняют в эпидемии иностранные разведки.

Также сообщается, что вооруженные силы Сирии насчитывают 600 тысяч человек и военный бюджет страны составляет 35% бюджета, то есть 6 млрд. долларов.

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