В Тибете запретили пользоваться полиэтиленовыми пакетами

Власти Китая запретили использование полиэтиленовых пакетов в Тибетском автономном районе в связи с «хрупкостью» его экологии, передает Газета.Ru.

Правительством принят запрет на производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025мм. Новые правила должны полностью вступить в силу до конца этого года.

Также китайское правительство обязало региональных чиновников способствовать переходу населения на использование пакетов из натуральных материалов.