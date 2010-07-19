Из-за жары полностью гибнет урожай на юге России

Сельскохозяйственные культуры гибнут из-за жары в южных регионах России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС РФ.

"В результате повышения температуры воздуха в июле до критериев опасного явления (плюс 40 градусов Цельсия и выше) наблюдается комплекс неблагоприятных явлений - атмосферная и почвенная засуха в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Икрянинском, Наримановском, Приволжском, Харабалинском и Черноярском районах Астраханской области. Погибли зерновые, овоще-бахчевые, кормовые культуры, картофель на общей площади 3850 гектаров. Наблюдается гибель естественных сенокосов и пастбищ на площади 18,5 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по защите территории, попавшей под воздействие засухи.

На территории Астраханской области с 15 июля введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за атмосферной засухи в Калмыкии погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 24,6 тысячи гектаров. Здесь также с 13 июля введен режим чрезвычайной ситуации. Затраты, понесенные товаропроизводителями на погибшие сельскохозяйственные культуры, составили более 5,7 миллиона рублей.

В Волгоградской области с 1 июля отмечено наступление почвенной засухи. Погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 511,6 тысячи гектаров, невозмещенные затраты составили более 1,75 миллиарда рублей. В области с 5 июля введен режим чрезвычайной ситуации.

В Ставропольском крае полная гибель сельхозкультур зафиксирована на площади более 10 тысяч гектаров. Общая площадь пострадавших посевов - 43528,5 гектаров. Примерный ущерб - 25 миллионов рублей.