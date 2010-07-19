Винниччина: госпитализированы 5 людей, отравившихся грибами
08:38, 19 июля 2010Страна
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Состояние - средней тяжести
В Винницкой области госпитализированы 5 человек из-за отравления грибами.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой облгосадминистрации.
Пострадавшие были госпитализированы 15 июля в состоянии средней тяжести.
Из госпитализированных трое жителей г. Винницы и двое – с. Мартыновка Жмеринского района.
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