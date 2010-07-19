Винниччина: госпитализированы 5 людей, отравившихся грибами

В Винницкой области госпитализированы 5 человек из-за отравления грибами.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой облгосадминистрации.

Пострадавшие были госпитализированы 15 июля в состоянии средней тяжести.

Из госпитализированных трое жителей г. Винницы и двое – с. Мартыновка Жмеринского района.