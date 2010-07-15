Украинские родители хотят видеть школу более стабильной.

Таковы переданные агентству УНИАН данные исследования, проведенного Институтом Горшенина.

Как отмечают эксперты Института Горшенина, впервые за последние несколько лет проблема материально-технической оснащенности школ не находится на первом месте для украинских родителей. Первые места занимают изменение оценки знаний и нестабильность учебных программ. Это связано с тем, что за последние годы «правила игры» в системе образования менялись несколько раз, школе не хватает стабильности.

Согласно опросу, больше половины украинцев считают, что сегодня в сфере образования наиболее остро стоят такие проблемы как: изменение системы оценки знаний учащихся, введение тестирования (56,2%), нестабильность и недостаточная проработка учебных программ и учебников (54,8%).

Также почти половину опрошенных (48,7%) беспокоит слабая материально-техническая база школ.

Около трети респондентов полагают, что слабыми местами украинского образования являются материальные проблемы педагогов (36,1%), несоответствие образования потребностям общества, работодателя (32,7%), недостаточное внимание воспитанию учащихся (30,2%).

Более четверти опрошенных (27,4%) считают основной проблемой школы низкую квалификацию педагогов, менее четверти – низкое качество образования (23,4%), взятки, коррупцию (22,9%), недостаток кадров (22,7%).

Каждого пятого украинца (20,1%) беспокоит недоступность образования, а каждого десятого (9,2%) – отсутствие мотивации у педагогов и учащихся.

Только 3,5% опрошенных полагают, что сегодня в сфере украинского образования проблем нет.

Высокое качество образования – главное требование к хорошей школе, по мнению большинства украинцев (78,4%).

Около половины респондентов назвали главными критериями хорошей школы хорошее материально-техническое оснащение (51,2%), высококвалифицированный педагогический состав (50,3%) и гарантию поступления выпускников данной школы в вуз (49,2%).

Бесплатное обучение является главным требованием к школе для 38,7%, возможность дополнительных развивающих занятий – для 29,3%, безопасность – для 27,1% опрошенных.

Для каждого четвертого респондента важное значение имеют хорошо поставленная в школе воспитательная работа (26,8%) и уважительное отношение к ученикам (25,9%); для каждого десятого (9,1%) – хороший спортзал, спортивные секции.

Другие требования к школе предъявляют 5,3% респондентов.

Почти половина опрошенных украинцев (45,2%) считает наиболее важным критерием при выборе школы для ребенка хорошие отзывы о преподавателях этой школы от соседей, знакомых, родственников.

Около трети обращают внимание на специализацию школу или наличие в ней специализированных классов (35,3%), высокий процент выпускников школы, поступающих в вузы (32,7%), удобное расположение школы (31,8%).

Каждого четвертого респондента (25,7%) привлекает дешевизна обучения в школе, отсутствие необходимости дополнительно платить за него, а каждого пятого (21,1%) – известность и авторитет школы.

Предпочитают отдать ребенка в школу, в которой раньше учились сами, 7,4% украинских родителей, а 4,8% руководствуются другими критериями при выборе школы для ребенка.

Затруднились ответить на данный вопрос 2,9% респондентов.

Как отмечают эксперты, украинцы позитивно восприняли закон об 11-летнем школьном обучении, поскольку идея «двенадцатилетки» противоречит традициям, сложившимся в Украине.

По мнению экспертов Института Горшенина, достаточно позитивное отношение к введению обязательного дошкольного образования для детей с 5 лет объясняется тем, что дети жителей областных центров Украины, в большинстве своем, и так посещают детский сад. В этой связи новый закон ничего не меняет для них в организационном плане.

Подавляющее большинство украинцев (80,5%) позитивно оценивают закон, устанавливающий срок обучения 11 лет для полного среднего образования. Из них ответ «точно положительно» дали 44,8%, «скорее положительно» - 35,7% опрошенных.

Негативно оценивает данный закон каждый шестой респондент (15,3%). Из них ответ «скорее отрицательно» дали 10,1%, «точно отрицательно» - 5,2% опрошенных.

Равнодушно относятся к данному закону 3,4% респондентов, а 0,8% затруднились ответить на данный вопрос.

Почти половина украинцев (48,3%) позитивно оценивает введение обязательного дошкольного образования детей с 5 лет. Из них ответ «скорее положительно» дали 26,9%, «точно положительно» - 21,4% опрошенных.

Негативно оценивают обязательное дошкольное образование детей с 5 лет около четверти респондентов (29,6%). Из них 16,2% дали ответ «скорее отрицательно», 13,4% - «точно отрицательно» на данный вопрос.

Равнодушное отношение к данному нововведению высказали 2,7% украинцев, а каждый пятый опрошенный (19,4%) – затруднился ответить на данный вопрос.

По мнению половины украинцев (50,5%), при принятии изменений в сфере школьного образования государство руководствуется экономическими факторами.

Полагают, что государство руководствуется таким фактором как внедрение прогрессивных методик образования 43,7%, местными условиями – 41,6% опрошенных.

Соответствие получаемого образования международным стандартам учитывается государством, по мнению 36,7% респондентов, наличие квалифицированного педагогического состава и учебных программ – по мнению 32,4%, материально-техническая база школ – по мнению 30,1% респондентов.

Каждый пятый украинец полагает, что при принятии изменений в сфере школьного образования государство учитывает такие факторы как общественное мнение - мнение родителей (20,8%) и психологическая готовность детей к школе (20,5%).

Считают, что государство учитывает другие факторы, 7,8% опрошенных, а 6,6% затруднились ответить на данный вопрос.

Телефонный опрос на тему «Проблемы школьного образования» Институт Горшенина проводил с 10 по 12 июля. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов, в семьях которых есть дети дошкольного и школьного возраста, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.