Украинские родители хотят видеть школу более стабильной
Проведен опрос
Украинские родители хотят видеть школу более стабильной.
Таковы переданные агентству УНИАН данные исследования, проведенного Институтом Горшенина.
Как отмечают эксперты Института Горшенина, впервые за последние несколько лет проблема материально-технической оснащенности школ не находится на первом месте для украинских родителей. Первые места занимают изменение оценки знаний и нестабильность учебных программ. Это связано с тем, что за последние годы «правила игры» в системе образования менялись несколько раз, школе не хватает стабильности.
Согласно опросу, больше половины украинцев считают, что сегодня в сфере образования наиболее остро стоят такие проблемы как: изменение системы оценки знаний учащихся, введение тестирования (56,2%), нестабильность и недостаточная проработка учебных программ и учебников (54,8%).
Также почти половину опрошенных (48,7%) беспокоит слабая материально-техническая база школ.
Около трети респондентов полагают, что слабыми местами украинского образования являются материальные проблемы педагогов (36,1%), несоответствие образования потребностям общества, работодателя (32,7%), недостаточное внимание воспитанию учащихся (30,2%).
Более четверти опрошенных (27,4%) считают основной проблемой школы низкую квалификацию педагогов, менее четверти – низкое качество образования (23,4%), взятки, коррупцию (22,9%), недостаток кадров (22,7%).
Каждого пятого украинца (20,1%) беспокоит недоступность образования, а каждого десятого (9,2%) – отсутствие мотивации у педагогов и учащихся.
Только 3,5% опрошенных полагают, что сегодня в сфере украинского образования проблем нет.
Высокое качество образования – главное требование к хорошей школе, по мнению большинства украинцев (78,4%).
Около половины респондентов назвали главными критериями хорошей школы хорошее материально-техническое оснащение (51,2%), высококвалифицированный педагогический состав (50,3%) и гарантию поступления выпускников данной школы в вуз (49,2%).
Бесплатное обучение является главным требованием к школе для 38,7%, возможность дополнительных развивающих занятий – для 29,3%, безопасность – для 27,1% опрошенных.
Для каждого четвертого респондента важное значение имеют хорошо поставленная в школе воспитательная работа (26,8%) и уважительное отношение к ученикам (25,9%); для каждого десятого (9,1%) – хороший спортзал, спортивные секции.
Другие требования к школе предъявляют 5,3% респондентов.
Почти половина опрошенных украинцев (45,2%) считает наиболее важным критерием при выборе школы для ребенка хорошие отзывы о преподавателях этой школы от соседей, знакомых, родственников.
Около трети обращают внимание на специализацию школу или наличие в ней специализированных классов (35,3%), высокий процент выпускников школы, поступающих в вузы (32,7%), удобное расположение школы (31,8%).
Каждого четвертого респондента (25,7%) привлекает дешевизна обучения в школе, отсутствие необходимости дополнительно платить за него, а каждого пятого (21,1%) – известность и авторитет школы.
Предпочитают отдать ребенка в школу, в которой раньше учились сами, 7,4% украинских родителей, а 4,8% руководствуются другими критериями при выборе школы для ребенка.
Затруднились ответить на данный вопрос 2,9% респондентов.
Как отмечают эксперты, украинцы позитивно восприняли закон об 11-летнем школьном обучении, поскольку идея «двенадцатилетки» противоречит традициям, сложившимся в Украине.
По мнению экспертов Института Горшенина, достаточно позитивное отношение к введению обязательного дошкольного образования для детей с 5 лет объясняется тем, что дети жителей областных центров Украины, в большинстве своем, и так посещают детский сад. В этой связи новый закон ничего не меняет для них в организационном плане.
Подавляющее большинство украинцев (80,5%) позитивно оценивают закон, устанавливающий срок обучения 11 лет для полного среднего образования. Из них ответ «точно положительно» дали 44,8%, «скорее положительно» - 35,7% опрошенных.
Негативно оценивает данный закон каждый шестой респондент (15,3%). Из них ответ «скорее отрицательно» дали 10,1%, «точно отрицательно» - 5,2% опрошенных.
Равнодушно относятся к данному закону 3,4% респондентов, а 0,8% затруднились ответить на данный вопрос.
Почти половина украинцев (48,3%) позитивно оценивает введение обязательного дошкольного образования детей с 5 лет. Из них ответ «скорее положительно» дали 26,9%, «точно положительно» - 21,4% опрошенных.
Негативно оценивают обязательное дошкольное образование детей с 5 лет около четверти респондентов (29,6%). Из них 16,2% дали ответ «скорее отрицательно», 13,4% - «точно отрицательно» на данный вопрос.
Равнодушное отношение к данному нововведению высказали 2,7% украинцев, а каждый пятый опрошенный (19,4%) – затруднился ответить на данный вопрос.
По мнению половины украинцев (50,5%), при принятии изменений в сфере школьного образования государство руководствуется экономическими факторами.
Полагают, что государство руководствуется таким фактором как внедрение прогрессивных методик образования 43,7%, местными условиями – 41,6% опрошенных.
Соответствие получаемого образования международным стандартам учитывается государством, по мнению 36,7% респондентов, наличие квалифицированного педагогического состава и учебных программ – по мнению 32,4%, материально-техническая база школ – по мнению 30,1% респондентов.
Каждый пятый украинец полагает, что при принятии изменений в сфере школьного образования государство учитывает такие факторы как общественное мнение - мнение родителей (20,8%) и психологическая готовность детей к школе (20,5%).
Считают, что государство учитывает другие факторы, 7,8% опрошенных, а 6,6% затруднились ответить на данный вопрос.
Телефонный опрос на тему «Проблемы школьного образования» Институт Горшенина проводил с 10 по 12 июля. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов, в семьях которых есть дети дошкольного и школьного возраста, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.