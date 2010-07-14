В индийском Мумбаи 60 людей в больнице из-за утечки хлора
16:06, 14 июля 2010Страна
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Три человека погибли
В индийском Мумбаи три человека погибли и более 60 госпитализированы из-за утечки хлора, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Times of India.
По информации чрезвычайных служб города, инцидент произошел около 4-х часов утра по местному времени.
Утечка произошла на территории одного из колледжей города. Жители окрестных домов были срочно эвакуированы.
Все пострадавшие, включая четверых сотрудников пожарной охраны, были доставлены в ближайшую больницу.
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